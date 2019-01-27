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Львівська велосипедистка Олена Старікова стала володаркою Кубка світу

Вероніка Рой

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Велогонщиця Олена Старікова, яка зараз представляє Львів, посіла перше місце в загальному заліку Кубка світу на треку сезону 2018 /19. Про це прес-службі Відділення НОК України у Львівській області повідомив тренер спортсменки Євген Болібрух.

 

На завершальному VI етапі Кубка світу, який проходить у Гонконзі, 26 січня Олена Старікова в індивідуальному спринті фінішувала четвертою, і набраних очок вистачило, щоби в загальному заліку стати переможницею Кубка світу.

А 25 січня Олена разом з Любов’ю Басовою посіла друге місце у командному спринті. І в загальному заліку (за підсумками всіх шести етапів) велосипедистки також стали другими.

Нагадаємо, 19 січня цього року велосипедистка Олена Старікова здобула «срібло» в індивідуальному спринті на 5-му етапі Кубка світу з велотреку, що проходив у Новій Зеландії.

Зазначимо, що Олена Старікова стала найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2018 року.

Фото: НОК

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