Львів’янин Павло Коростильов представлятиме Україну на Олімпійських іграх

Стрілець Павло Коростильов виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри, що відбудуться в Токіо у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

21-річний військовослужбовець Збройних сил України, вихованець Львівського училища фізичної культури Павло Коростильов на Чемпіонаті світу з кульової стрільби, що зараз триває у корейському місті Чангвон, увійшов до фінального етапу змагань на 7 позиції. Однак згодом зумів покращити своє турнірне становище, здобувши 4 місце з результатом 198.5 очок у фінальній стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Відтак спортсмен виборов заповітну ліцензію для України на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Вітаємо спортсмена та тренерів з визначним досягненням, бажаємо успіхів у подальшій боротьбі!

Фото: galinfo