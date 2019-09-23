Три львів’янки вибороли ліцензії на Олімпійські ігри

Право брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо вибороли вже три львівські спортсменки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На Чемпіонаті світу з боротьби у Казахстані львів’янки Алла Черкасова та Оксана Лівач показали успішний результат та вибороли для України ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Ще одна спортсменка зі Львова, гімнастка Христина Погранична, на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що зараз триває у Баку, також здобула ліцензію на Олімпійські ігри.

Додамо, що Олімпійські ігри-2020 проходитимуть у Токіо, Японія, упродовж липня-серпня.

Нагадаємо, торік Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. А Христина Погранчина у червні цього року виборола три медалі на міжнародному турнірі в Кореї з художньої гімнастики «KOREA CUP SAMDASOO 2019».

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».