Дев’ятеро львівських спортсменів вибороли медалі на Європейських іграх

На ІІ Європейських іграх у столиці Білорусі Мінську українські спортсмени завоювали 51 медаль, 8 з яких вибороли львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією управління молоді і спорту ЛМР, львівські спортсмени поповнили скарбничку збірної 2 золотими, 3 срібними та 3 бронзовими нагородами.

БОРОТЬБА ВІЛЬНА:

— Юлія Ткач (золото);

— Юлія Хавалджи (срібло);

— Оксана Лівач (срібло);

— Алла Черкасова (бронза).

СТРІЛЬБА КУЛЬОВА:

— Павло Коростильов (бронза).

КАРАТЕ:

— Станіслав Горуна (золото);

— Галина Мельник (бронза).

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ/ТРЕК:

— Олена Старікова (срібло).

Усі львів’ян-медалісти отримують від міста щомісячні виплату в рамках Програми підтримки львівських спортсменів — претендентів на участь в ХХХІІ Літніх Олімпійських Іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських Іграх.

Зазначимо, на ІІ Європейських іграх Україна посіла 3 загальнокомандне місце серед 50 країн Європи. Українські спортсмени завоювали 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

Довідка

Програма підтримки львівських спортсменів — претендентів на участь в ХХХІІ Літніх Олімпійських Іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських Іграх передбачає щомісячну грошову виплату спортсменам, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету України, і які входять до складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, офіційно визнаних в Україні. Термін реалізації Програми — з травня 2019 року до липня 2020 року — в період безпосередньої підготовки до Олімпійських Ігор