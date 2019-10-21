Львівська велогонщиця Олена Старікова здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку, який сьогодні проходив у м. Апелдорні (Нідерланди). Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, спершу Олена Старікова здобула «срібла» в індивідуальному спринті, а згодом стала третьою в гіті на 500 метрів. Результат Олени – 33,328 с. Вона поступилася двом росіянкам – Анастасії Войновій (33,005) і Дарії Шмельовій (33,057). Войнова стала 11-разовою чемпіонкою Європи.

Додамо, що Олена Старікова двічі визнавалася відділенням НОК України у Львівській області найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками окремих місяців. Цього року вона виграла срібло чемпіонату світу у Польщі і Європейських ігор в Білорусі в гіті на 500 метрів.

Фото: НОК