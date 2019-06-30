Львівська велосипедистка здобула «срібло» на Європейських іграх

23-річна львівська спортсменка Олена Старікова виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку на ІІ Європейських іграх. Про це Львівському порталу повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

У фіналі гіту на дистанції 500 метрів Олена продемонструвала другий час, що подарувало чергову нагороду у скарбничку збірної України.

До свого «срібла» велогонщиця доїхала за 33,389 с, поступившись часом росіянці Дарії Шмельовій (33,209 с). Третє місце – в італійки Міріам Вече (34,151 с).

Зазначимо, що Олена Старікова стала володаркою Кубка світу сезону 2018/19.

Як повідомляв Львівський портал, Європейські ігри-2019 розпочались у Мінську 21 червня. Під час змагань львівські спортсмени здобули п’ять медалей. Закриття Європейських ігор заплановане на сьогодні, 30 червня.