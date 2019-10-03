Частина Стебника може піти під землю, – міський голова

Міський голова Стебника Петро Старосольський б’є на сполох через гігантське провалля на руднику ГХП «Полімінерал», яке утворилося два роки тому. Мер не виключає того, що частина міста може піти під землю. Про це він розповів сьогодні, 3 жовтня, під час круглого столу у Львівській облраді, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, проблему Стебника і його провалля всіляко «заминають».

«Провалилося мільйон тон землі глибиною 70 метрів. Така вирва утворилась в радіусі 500 метрів біля Трускавця. Всі замовчують цю проблему. Хоча я піднімав питання про те, щоб зробити свою ОТГ, призначити статус зони екологічного лиха. Тому що земля далі провалюватиметься», – сказав голова міста.

Також Петро Старосольський наголосив, якщо прорве перемичку між рудниками №1 та №2, частина Стебника може просто провалитися:

«Якщо, боронь Боже, прорве перемичку між першим і другим рудником, весь старий Стебник може провалитися. Державі на це начхати».

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня 2017 року на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території села Модричі Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

В екоінспекції Львівщини заявляли про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви. Так, 2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також мова йшла про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть утворитися нові карстові провалля. Відтак міський голова Стебника Петро Старосольський наполягав, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха.

Як повідомляв Львівський портал, на ліквідацію наслідків провалля біля Стебника Львівщина просила у Кабміну більше 214 мільйонів гривень. За ці кошти мали б перенести дорогу, лінії електропередач та водогін.

Втім Кабмін виділив 20,5 мільйона гривень на перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» за межі гірничого відводу, також вдалося перенести й лінії електропередач. Натомість до будівництва дороги в обхід провалля так і не розпочали.

Своєю чергою у Держекоінспекції Львівщини розводять руками, посилаючись на те, що проблеми з стебницьким проваллям не можуть вирішити через брак фінансування.