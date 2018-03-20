Вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть статися нові карстові провалля

Триває розслідування обвалу, який утворився внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». За результатами спостережень поблизу автодороги Східниця–Пісочне виділено дві нові аномальні зони, де прослідковуються стабільні незначні просідання. Дорожники вже шукають можливість прокладання нової дороги в обхід небезпечної місцевості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За даними відомства, створено робочу групу з розслідування обвалу, який утворився внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал.

За результатами роботи робочої групи та наданих доручень проведено геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи в межах здійснення моніторингових досліджень, в тому числі вздовж автомобільної дороги Східниця–Пісочне. За результатами спостережень поблизу автодороги виділено дві аномальні зони, де прослідковуються стабільні незначні просідання.

Окрім того, встановлено систему для відслідковування в режимі реального часу ймовірних підземних обвалів та проведено обстеження території гірничого відводу ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» з метою виявлення фактів потрапляння вод річки Вишниця та інших поверхневих вод у підземні виробітки рудника №2. Фактів потрапляння поверхневих вод у підземні виробітки рудника не виявлено.

«Стебницькому ГХП «Полімінерал» надано від наукових інститутів пропозиції для розробки нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель, який включатиме, в тому числі, заходи екологічного характеру.

Ведеться підготовка проектно-кошторисної документації із перенесення об’єктів інфраструктури за межі карстового провалля ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Службою автомобільних доріг у Львівській області підготовлено та подано на погодження до Державного агентства автомобільних доріг України технічне завдання на виготовлення передпроектної документації для будівництва нової ділянки автомобільної дороги в обхід зони впливу рудника № 2.

Станом на сьогодні німецька компанія «K-UTEC» проводить аналітичний аналіз наданих матеріалів та готує пропозицію для укладання договору з ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» по розробці концепції та нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель. Орієнтований термін розробки проекту – кінець червня 2018 року.

Нагадаємо, на території шахтного поля рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 30 вересня 2017 року виявлено провалля земної поверхні.

Як відомо, в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території с. Модричі, Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

У обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.