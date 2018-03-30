Стебник треба визнати зоною екологічного лиха, - мер міста

Міський голова Стебника Петро Старосольський переконаний, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха. Про це він сьогодні, 30 березня, заявив під час засідання у Львові щодо місцевого самоврядування за участі міських та селищних голів міст-членів Львівського Регіонального відділення Асоціації міст України, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я вважаю, що Стебник варто визнати зоною екологічного лиха через ті провали. Але віце-прем’єр Кубів приїхав і почав мені розказувати, мовляв, цього не можуть зробити, бо не було людських жертв…Провалилося мільйон кубів землі, дорога на Трускавець падає. Але ніхто на це не звертає уваги…», – обурився мер.

Водночас він розповів, що після утворення карстового провалля через місто пустили важку техніку, яка понищила і без того вбиту дорогу:

«Пішли провали і всю важку техніку пустили через Стебник. І так інфраструктура доріг не дуже. Ні копійки не дали. Вони ж зараз доб’ють те, що не було добито, і проїзду взагалі не буде».

Петро Старосольський обурився байдужістю до цієї проблеми владних структур усіх рівнів.

«Писав прем’єр-міністру, де я тільки не писав. Є ж резервний фонд держави. Це ж надзвичайна ситуація, але її ніхто не хоче визнавати. У адміністрації обласній мене чути не хочуть. Мені вже надоїло воювати з «вітряними млинами», я – не «Дон Кіхот». Це голос волаючого в пустелі. Куди б не звертався – йдуть відписки. Якщо провалиться перший рудник – півміста піде під землю», – зазначив він.

Як відомо, в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території с. Модричі, Дрогобицького району відбувся обвал карстової породидіаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

У обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця.Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також повідомлялося про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть статися нові карстові провалля.