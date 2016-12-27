У бюджеті розвитку Львова передбачені кошти на агломерацію

На стратегію розвитку Львівської агломерації у бюджеті розвитку на 2017 рік закладено 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, у затвердженому депутатами документі, є стрічка «Розробка стратегії розвитку львівської агломерації». На це у бюджеті розвитку передбачено 500 тисяч гривень.

Детальніше про тонкощі агломерації Львова читайте у цьому матеріалі.

Як писав Львівський портал, 8 листопада під час пленарного засідання Львівської облради депутати погодили зміни до проекту перспективного плану спроможних територіальних громад Пустомитівського району. 25 жовтня 2016 року депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання схвалили зміни до проекту Перспективного плану спроможних територіальних громад Жовківського та Яворівського районів. Раніше, на пленарному засіданні Львівської облради 11 жовтня 2016 року питання перспективних планів щодо цих районів перенесли через прохання міського голови Львова Андрія Садового. Водночас повідомлялося, що Львівська агломерація може «проковтнути» навколишні села.

Раніше міськрада Львова скерувала до ЛОР та Верховної ради заяву щодо своєї агломерації.

Водночас мер Винник підтримав ідею Львівської агломерації.