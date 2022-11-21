Росіяни не допускають МАГАТЕ до усіх об’єктів ЗАЕС

Російські військові заявили, що можуть допустити генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі лише на певні об’єкти ЗАЕС, якщо він хоче провести оцінку пошкоджень. Про це пише Українська правда.

Так, на пропозицію Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора «Росенергоатома» Ренат Карчаа висунув власні вимоги.

«Якщо вони захочуть перевірити об’єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено», – заявив він російським ЗМІ.

За даними керівництва ЗАЕС, росіяни пошкодили будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи водойм-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора та допоміжні будівлі.

Окрім того, в «Енергоатомі» зазначають, що росіяни знову намагаються звинуватити в обстрілах українських військових.

«Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів», – зауважили в компанії.

Зазначимо, Запорізька АЕС забезпечувала приблизно п’яту частину електроенергії в Україні. На ній встановлено шість реакторів ВВЕР-1000 В-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним сповільнювачем, що містять уран 235.

Реактори зупинені, але існує ризик перегріву ядерного палива в разі припинення подачі електроенергії в системи охолодження. Унаслідок обстрілів неодноразово обривалися лінії електропередач.

Нагадаємо, увечері 19 листопада та вранці 20 листопада на території окупованої Запорізької АЕС та поблизу неї пролунали понад десять вибухів.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.