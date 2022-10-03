Росіяни звільнили з полону гендиректора ЗАЕС, – МАГАТЕ

Російські окупанти звільнили з полону генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали 30 вересня. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Так, росіяни звільнили Мурашова, якого тримали в полоні з 30 вересня.

«Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – написав Гроссі.

Нагадаємо, російські окупанти затримали Ігоря Мурашова, коли він їхав зі ЗАЕС до Енергодара.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.