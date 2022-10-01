Російські окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

Так, у п’ятницю, 30 вересня, близько 16:00 год. російські окупанти затримали Ігоря Мурашова, коли він їхав зі ЗАЕС до Енергодара.

«Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції», – йдеться у повідомленні.

Петро Котін звернувся до російських військових та співротібників Росатома з вимогою відпустити директора ЗАЕС та припинити ядерний тероризм. Окремо директор закликав директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла задіяти всі можливі заходи для звільнення Мурашова із полону та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.