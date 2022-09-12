На Харківщині окупанти, тікаючи від ЗСУ, мародерять будинки

Російські військові намагаються втікти від контрнаступу ЗСУ вглиб тимчасово окупованих територій або в РФ, однак по дорозі обкрадають місцевих мешканців. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, росіяни під час втечі мародерять будинки місцевих. Зокрема з собою вони вивозять телефони, комп’ютери та генератори. Окрім того, окупанти грабують українські школи. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

Також в одному з сіл на Харківщині військові викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

Особовому складу підрозділів так званої «ДНР», що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. однак російські ЗМІ продовжують поширювати інформацію про успіхи РФ на території України.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 м кв території. Там наші війська просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ, відтак до виходу на держкордон залишилось близько 50 км.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них – Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що за останню добу ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона. В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Разом із тим міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом». Втім додав, що ще не варто святкувати перемогу, бо росіяни також можуть піти у наступ.