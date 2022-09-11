ЗСУ звільнили від окупантів ще 1000 км територій України

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернули під контроль України. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ЗСУ почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на Державний кордон залишається 50 км.

Генштаб опублікував фотографії, де показаний результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

«Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з 1 по 10 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України. А 11 вересня стало відомо, що захисники звільнили ще 1000 км. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині 11 серпня звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook