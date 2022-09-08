ЗСУ звільнили ще одне місто на Харківщині

Українській військові деокупували Бакалію на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Так, над Бакалією підняли український прапор.
«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!», – написав президент.
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Як повідомляв Львівський портал раніше, українські військові звільнили 20 населених пунктів та просунулися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів на Харківському напрямку.
Окрім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись у глибину до 2 кілометрів на Херсонському напрямку.
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Анастасія Диняк