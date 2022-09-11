ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів на Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що українські захисники деокупували вже більше 40 населених пунктів області. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

«У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району», – сказав Олег Синєгубов.

Як зауважив начальник Харківської ОВА, ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні це більше 40 населених пунктів.

«Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває. А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройній Сили свої позиції тримають. Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях», – наголосив очільник області.

Контрнаступ ЗСУ

З 1 по 10 вересня Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України. А 11 вересня стало відомо, що захисники звільнили ще 1000 км. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині 11 серпня звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

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