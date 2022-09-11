Україна за останні дні звільнила більше територій, ніж росія змогла окупувати з квітня, – ISW

Україна в межах свого контрнаступу змогла звільнити з 6 вересня більше територій, ніж російські війська окупували під час всіх своїх наступів із квітня. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті, передає hromadske.

Дослідники зазначають, що українські сили за останні 5 днів деокупували понад 3000 квадратних кілометрів. У деяких місцях російські позиції прорвали на глибину до 70 кілометрів.

«Український контрнаступ у Харківській області розгромив російські сили та зруйнував північний напрямок росії на Донбасі. російські війська не ведуть контрольованого відходу і квапливо залишають південний схід Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма», – йдеться у звіті.

Дослідники зазначають, що раніше окупанти послаблювали цей свій напрямок, перекидаючи свої війська на південь України.

«Звільнення Ізюма стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні… Успішне оточення російських військ, що тікають з Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян», – пише ISW.

Контрнаступ ЗСУ

З 1 по 10 вересня Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України. А 11 вересня стало відомо, що захисники звільнили ще 1000 км. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині 11 серпня звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

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