ЗСУ звільнили Чкаловське на Харківщині

Українські захисники звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Facebook.

Як заявив президент, смт звільнила 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Тепер над населеним пунктом замайорів український прапор.

«Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині

Фактично за тиждень, з 1 по 10 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України.

Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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