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ЗСУ звільнили Василенкове та Артемівку

Андрій Котенський

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Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили два населені пункти Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю.

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.

Безмежна подяка всім нашим воїнам!», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ.

Фактично за тиждень, з 1 по 10 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України.

Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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