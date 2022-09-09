Глава Пентагону назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 9 вересня, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні. Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

«Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже-дуже надихає», – сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити ситуацію на окупованих територіях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

Як писав Львівський портал, нещодавно ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Тепер стало відомо про звільнення села Волохів Яр, що за 50 км від Ізюма.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і дещо просунулись на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено щонайменше 1075 міст і сіл.

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