Нам дуже важко, але ми просуваємось вперед, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі. Про це йдеться на сторінці Залужного у Facebook.

«Понад 1000 кв км звільнено від окупанта за останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні українцям, які допомагають і чекають на нас», – написав головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний також опублікував відео, на якому наші військові піднімають прапор України у звільнених від російських окупантів населених пунктах, а місцеві радісно їх зустрічають та обіймають.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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