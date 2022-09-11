ЗСУ звільнили ще два населені пункти на Харківщині

Українські військові взяли під свій контроль Гоптівку та Борщову, що на Харківщині. Про це повідомили у Дергачівській громаді.

Так, бійці 130-й батальйону ТРО звільнили від росіяйських окупантів прикордонне село Гоптівка.

Окрім того, 249 батальйон 127 бригади ТРО деокупував село Борщова та взяв його під свій контроль.

Контрнаступ ЗСУ

З 1 по 10 вересня Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України. А 11 вересня стало відомо, що захисники звільнили ще 1000 км. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Також українські військові звільнили селище міського типу Козача Лопань і село Токарівка Дергачівської громади.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині 11 серпня звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

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