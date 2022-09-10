ЗСУ звільнили Куп’янськ, і рухаються далі

Українські захисники звільнили місто Куп’янськ на Харківщині, що перебувало в російській окупації від 27 лютого 2022 року. Інформацію про звільнення міста офіційно повідомляє СБУ.

«Спецпризначенці центру спеціальних операцій «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі», – йдеться у повідомленні СБУ.

Куп’янськ – місто Харківської області розташоване на річці Осколі (притоці Сіверського Дінця), в якому проживає близько 30 тисяч українців.

Місто було окуповане Росією від 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення в Україну.

Допоміг здати Куп’янськ мер міста, який перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України та втік на Росію.

На початку березня, українці намагалися пікетувати окупантів, але протести були придушені. 8 вересня ЗСУ підійшли до міста, російські війська почали тікати з Куп’янська в напрямку Вовчанська.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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