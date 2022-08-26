Україна закупила препарати, аби відразу відреагувати на можливу аварію на ЗАЕС, – Ляшко

Держава закупила необхідну кількість препаратів, які необхідні для захисту щитовидної залози, якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції. Про це 26 серпня розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

«Держава закупила достатню кількість препаратів, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу. Тому вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров’я у потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом», – сказав глава МОЗ.

Віктор Ляшко додав, що на своїх обласних складах міністерство також має достатню кількість цього препарату. Тому медикаменти зможуть оперативно доставити навіть уже після можливої аварії на ЗАЕС, зважаючи на те, в які регіони першочергово пошириться радіоактивний пил.

Водночас міністр охорони здоров’я закликав українців не скуповувати в аптеках йодовмісні препарати.

«Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але якщо зараз цього не роздають людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або тому, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки – не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар», – наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Запорізька АЕС, яку з березня захопили російські війська, 25 серпня вперше в історії повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС знову відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що окупанти привезли в місто 10 хімічних лабораторій, аби рятувати своїх офіцерів, якщо станеться аварія на ЗАЕС.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС» «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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