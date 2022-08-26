У Мелітополь рашисти завезли 10 хімлабораторій, – мер

російські окупанти завезли до Мелітополя десять мобільних хімічних лабораторій, аби рятувати своїх офіцерів, якщо станеться аварія на ЗАЕС. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

«Завезли 10 лабораторій, вони знаходяться на території одного з лікарняних закладів Мелітополя. Ці лабораторії, на нашу думку, були завезені до міста для того, щоб якщо на ЗАЕС станеться радіаційний викид, врятувати своїх офіцерів та генералів. Про цивільне населення вони, звичайно, не думають», – відзначив він.

На цю інформацію також відреагували в «Енергоатомі». В держструктурі кажуть, що така активність окупантів із хімічними лабораторіями свідчить про готовність росії до провокацій на Запорізькій АЕС.

«Це чергове підтвердження готовності росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації», – йдеться у заяві.

Також «Енергоатом» вкотре закликав світове співтовариство, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію й повернути її під повний контроль України.

Нагадаємо, ЗАЕС, яку з березня захопили російські війська, 25 серпня вперше в історії повністю відключили від енергомережі. В обід 26 серпня станція знову відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС» «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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