За рік борги українців збільшилися майже на 30%

За 2021 рік кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 1,5 млн, а їх загальна сума збільшилась на 29%. За одну лише комуналку українці боргують вже понад 72,7 млрд гривень. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані ЄРБ.

Так, для порівняння, у 2020-му приріст становив 1,2 млн заборгованостей.

При цьому, найшвидше зростають такі категорії ЄРБ:

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стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями – + 47% або +567 тисяч боргів;

заборгованість з оплати комунальних послуг – + 41% або +140 тисяч боргів за 2021 рік, а за два роки – більш ніж вдвічі. Загальний борг на 1 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

борги у справах про адміністративні правопорушення – +35% або +285 тис. боргів.

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Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями та організаціями – 1 761 749 боргів (27% від загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави – 1 629 505 боргів (25%), а також штрафи за порушення ПДД – 1 327 440 боргів (20%).

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«Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів», – йдеться у повідомленні.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині виросли борги за комунальні послуги. Станом на кінець жовтня вони сягнули 2,88 млрд грн.

Зазначимо, що минулого року з травня по вересень на Львівщині не росли борги за комуналку. Весь цей час мешканці оплачували всі рахунки і навіть покривали невелику частину боргів. Якщо у квітні борг становив трохи більше 3 млрд грн, то у вересні – вже 2,58 млрд грн.

А ще на початку лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то у жовтні борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягнула майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн. Вже у вересні борги впали на 25%, а в жовтні знову виросли до 273 млн грн.

Водночас наприкінці 2021 року на Львівщині майже на 20% виросла середня зарплата. У грудні мешканець отримував понад 15 200 грн.

Проте станом на 1 січня заборгованість із виплати зарплати на Львівщині зменшилась на 56% і становила понад 116 млн грн.

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Фото – з мережі Інтернет