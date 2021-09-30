Борги зі зарплати на Львівщині знизились на 25%

Станом на 1 вересня борги зі зарплат на Львівщині впали майже на 25%. Загалом мешканцям області не виплатили понад 235 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 вересня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 235,1 млн грн. Це на 24,4% (на 75,9 млн грн) менше відносно серпня.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 15 тисяч мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 15 700 грн.

Найбільші зарплатні борги – у Червоноградському (135,9 млн грн), Львівському (50,7 млн грн) та Стрийському (19,3 млн грн) районах, найменше грошей працівникам винні у Золочівському та Самбірському районах (3,8 і 3,1 млн грн відповідно).

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Якщо ж говорити про розподіл за галузями, то абсолютним лідером із заборгованості платні є добувна промисловість (167,9 млн грн). Медикам боргують 38,8 млн грн, освітянам – 660 тисяч грн, науковцям – 4,8 млн грн, будівельникам – 9 млн грн, транспортникам і поштовикам – 5,3 млн грн.

Натомість жодних зарплатних боргів на Львівщині немає у сфері держуправління й обов’язкового соціального страхування, фінансової й страхової діяльності.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягла майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн.

Додамо, що згідно з офіційними даними середня зарплата на Львівщині росла вже протягом шістьох місяців. Таким чином у липні мешканець отримував майже 13 000 грн. Проте вже у серпні платня впала до 12 724 грн.

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