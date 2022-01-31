На Львівщині майже на 20% виросла зарплата. Хто скільки отримує

На Львівщині суттєво виросла середня зарплата. У грудні мешканець області отримував понад 15 200 грн, що майже на 20% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У грудні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила вже 15 262 грн, що більш ніж удвічі переважає над рівнем мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із платнею у листопаді, то вона збільшилась на 2 522 грн або на 19,8%, а порівняно з груднем-2020 – на 21,9%.

Найбільші заробітки минулого місяця мали працівники держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (25 828 грн), лісового господарства та лісозаготівлі (25 235 грн), виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (23 916 грн), фінансової й страхової діяльності (23 344 грн), підприємств із постачання електроенергії й газу (22 606 грн), нафтогазодобування (21 346 грн).

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Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (8309 грн).

Якщо говорити про більш детальний розподіл за сферами, то у грудні середня зарплата в освіті виросла до 14 857 грн, у медицині – до 13 854 грн, у торгівлі заробіток становив 11 800 грн, у будівництві – 12 719 грн, у сфері розваг та відпочинку – 15 173 грн, транспорту, поштової й кур’єрської діяльності – 15 099 грн, у промисловості – 15 328 грн.

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних пів року вона поступово збільшувалась і в червні сягла 12 903 грн.

Станом на липень мешканець області в середньому заробляв уже майже 13 000 грн, у вересні – 13 018 грн, в жовтні середня платня знову впала майже на 500 грн – до 12 549, а в листопаді дещо виросла і становила 12 740 грн.

Держстат каже, що за дев’ять місяців 2021 року середня зарплата на Львівщині збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на червень мешканцям Львівської області не виплатили 200 млн грн, в жовтні – 272 млн грн, у грудні борг знизився до 269 млн грн.

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