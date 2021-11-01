На Львівщині знову виросли зарплатні борги

Станом на 1 жовтня на Львівщині знову виросли борги зі зарплат. Загалом мешканцям області не виплатили майже 273 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 жовтня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 272,6 млн грн. Це на 16% (на 37,6 млн грн) більше відносно вересня.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 16 500 мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 16 500 грн.

Найбільші зарплатні борги – у Червоноградському (167,9 млн грн), Львівському (57,2 млн грн) та Стрийському (19,1 млн грн) районах, найменше грошей працівникам винні у Золочівському та Самбірському районах (3,4 і 4,5 млн грн відповідно).

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Якщо ж говорити про розподіл за галузями, то абсолютним лідером із заборгованості платні є добувна промисловість (159,1 млн грн). Медикам боргують 39,4 млн грн, освітянам – 669 тисячі грн, науковцям – майже 4,8 млн грн, будівельникам – 9,6 млн грн, транспортникам і поштовикам – 5,8 млн грн.

Натомість жодних зарплатних боргів на Львівщині немає у сфері держуправління й обов’язкового соціального страхування, фінансової й страхової діяльності.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягла майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн. Вже у вересні борги впали на 25%, проте тепер у жовтні знову виросли.

Додамо, що згідно з офіційними даними на Львівщині пів року росла середня зарплата і у вересні мешканець отримував трохи більше 13 000 грн.

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