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На Львівщині зросла заборгованість із зарплати: для кого та на скільки

Юлія Осим

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Станом на 1 лютого заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила майже 3 мільйони гривень. Львівщина ввійшла до ТОП-5 областей з найвищим показником зростання заборгованості. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на дані Держстату.

На початок лютого працівникам підприємств у Львівській області заборгували 107 884 гривень. У порівнянні з січнем ця сума зросла на понад 194%. Зокрема, до п’ятірки лідерів увійшли:

  • Вінницька — 208,4% (23,3 млн грн);
  • Хмельницька — 198,2% (15,6 млн грн);
  • Львівська — 194,4% (107,9 млн грн);
  • Чернівецька — 157,3% (1,86 млн грн);
  • Херсонська — 154,2% (35,3 млн грн).

Зазначимо, що у січні середня заробітна плата в Україні знизилася до 12 337 грн тоді як у грудні торік вона становила 14 179 грн. Разом з тим зростає і заборгованість із виплат зарплат. Щодо галузей, працівникам яких найбільше винні, то це промисловість (74,8%), професійна, наукова та технічна діяльність (9,2%).

До ТОП-5 лідерів за видами діяльності потрапили:

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  • будівництво 297,2% (76,5 млн грн);
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 240,8% (1,66 млн грн);
  • інформація та телекомунікації – 229,4% (10,6 млн грн);
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 191,2% (53,1 млн грн);
  • операції з нерухомим майном — 160,4% (36,5 млн грн).

Згідно з даними Держстату, більше половини боргу утворено в Донецькій (21,2%), Харківській (16,5%) областях та м. Києві (14,6%).

Окрім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019-2020 років, на початок лютого становила 166,1 млн грн.

Нагадаємо,  на кінець року на Львівщині зросла середня заробітна плата.

Як інформував Львівський портал, в Україні середня зарплата працівників підприємств, організацій та установ упродовж 2020 року збільшилася майже на 2 тисячі гривень. У грудні вона становила трохи більше 14 тисяч гривень.

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