Мешканцям Львівщини не виплатили 200 млн грн зарплати. Де боргують найбільше

Станом на 1 червня борги зі зарплат на Львівщині зросли на 21%. Загалом мешканцям області не виплатили майже 200 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 червня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 199,7 млн грн. Це на 21,7% (на 55,2 млн грн) більше відносно травня. Якщо ж порівнювати цю заборгованість із січнем 2021 року, то вона зросла у 3,6 раза.

74,5% боргу або 148,7 млн грн – це невиплачена зарплата на промислових підприємствах.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 12 700 мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 15 700 грн.

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Найбільші зарплатні борги – у Червоноградському (120,8 млн грн), Львівському (39,6 млн грн) та Стрийському (17,4 млн грн) районах, найменше грошей працівникам винні у Золочівському районі (майже 276 тисяч грн).

Якщо ж говорити про розподіл за галузями, то абсолютним лідером із заборгованості платні є добувна промисловість (113,5 млн грн). Медикам боргують 25,8 млн грн, освітянам – майже 693 тисячі грн, науковцям – 4,8 млн грн, будівельникам – 7,7 млн грн, транспортникам і поштовикам – 3,5 млн грн.

Натомість жодних зарплатних боргів на Львівщині немає у сфері держуправління й соціального страхування, фінансової й страхової діяльності.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У березні заборгованість зросла аж на 60% – до 173,3 млн грн, а в травні – взагалі майже до 255 млн грн.

Додамо, що згідно з офіційними даними середня зарплата на Львівщині росте вже протягом чотирьох місяців. У травні мешканець отримував 12 065 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

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