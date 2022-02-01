На Львівщині вдвічі зменшились борги зі зарплати

Станом на 1 січня заборгованість із виплати зарплати на Львівщині зменшилась на 56% і становила понад 116 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 січня 2022 року загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 116,4 млн грн. Це на 56,8% (або на 152,8 млн грн) менше відносно грудня 2021-го.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 3900 мешканців Львівської області. При цьому кожному із працівників в середньому боргують по 30 100 грн.

Найбільші зарплатні борги – у Львівському (65,1 млн грн) та Червоноградському (25,6 млн грн) районах, найменше грошей працівникам винні у Золочівському районі (1,5 млн грн), а на Самбірщині заборгованості взагалі немає.

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Якщо ж говорити про розподіл за галузями, то абсолютним лідером із заборгованості платні є добувна промисловість (63,2 млн грн). Медикам боргують 25,9 млн грн, освітянам – 752 тисячі грн, науковцям – 5 млн грн, будівельникам – 10,5 млн грн, транспортникам і поштовикам – 2,6 млн грн.

Натомість жодних зарплатних боргів на Львівщині немає у сфері держуправління й оборони, обов’язкового соціального страхування, мистецтва, розваг, спорту та відпочинку.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягла майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн. Вже у вересні борги впали на 25%, а в жовтні знову виросли до 273 млн грн.

Водночас наприкінці 2021 року на Львівщині майже на 20% виросла середня зарплата. У грудні мешканець отримував понад 15 200 грн.

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