На Львівщині зменшились борги за комуналку

Станом на кінець лютого мешканці Львівщини заборгували за комунальні послуги понад 3,77 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У лютому жителям Львівщини нарахували більше 1,39 млрд грн за комунальні послуги, при цьому вони оплатили всі платіжки і навіть покрили невелику частку боргів.

Втім загалом станом на кінець лютого заборгованість населення Львівської області сягнула більше 3,77 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 2,48 млрд грн, далі йде постачання теплової енергії та гарячої води – 721,9 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 255,3 млн грн.

Також 153,4 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 138,8 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 28,3 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що у січні заборгованість за комунальні послуги на Львівщині була дещо більшою – 3,78 млрд грн.

Нагадаємо, станом на жовтень 2020 року заборгованість мешканців Львівщини за комунальні послуги становила 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн.

Наприкінці 2020-го Львівський портал також писав, що 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Додамо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

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