Борги за комуналку на Львівщині виросли до 2,8 млрд грн

На Львівщині виросли борги за комунальні послуги. Станом на кінець жовтня вони сягнули 2,88 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У жовтні жителям Львівщини нарахували більше 1 млрд грн за комунальні послуги. При цьому вони оплатили 724 млн грн, що становить лише 70,5%. Це вперше за останні пів року, коли мешканці області не покрили всіх платіжок.

Загалом станом на кінець жовтня заборгованість населення Львівської області не знизилась, а навпаки виросла до 2,88 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,9 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 436,5 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 188,3 млн грн.

Також 179,5 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 145,7 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 30,7 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що з травня по вересень на Львівщині не росли борги за комуналку. Весь цей час мешканці оплачували всі рахунки і навіть покривали невелику частину боргів. Якщо у квітні борг становив трохи більше 3 млрд грн, то у вересні – вже 2,58 млрд грн.

А ще на початку лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то у жовтні борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

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