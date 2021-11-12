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Борги за комуналку: скільки винні мешканці Львівщини

Наталя Дуляба

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Уже пів року поспіль мешканці Львівщини не поспішають закривати заборгованість за комунальні послуги, проте весь цей час борг не збільшується. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У вересні жителям Львівщини нарахували понад 670,8 млн грн за комунальні послуги. При цьому вони оплатили 690,2 млн грн і таким чином не лише покрили всі платіжки, а й навіть охопили частину боргів.

Загалом станом на кінець вересня заборгованість населення Львівської області дещо знизилась, але все одно залишається на високому рівні – понад 2,58 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,69 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 364,5 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 184,4 млн грн.

Також 169,9 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 144,2 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 30,7 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що на Львівщині вже шостий місяць поспіль не ростуть борги за комуналку. У квітні після оплати платіжок невиплата становила трохи більше 3 млрд грн, у травні борг знизився до 2,77 млрд грн, у червні – до 2,68 млрд грн, у липні – до 2,61 млрд грн, у серпні – до 2,6 млрд грн, а тепер у вересні – до 2,58 млрд грн.

Хоча ще на початку лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то у жовтні борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

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