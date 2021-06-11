На Львівщині знизились борги за комуналку

Станом на кінець квітня мешканці Львівщини заборгували за комунальні послуги трохи більше 3 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У квітні жителям Львівщини нарахували понад 1,15 млрд грн за комунальні послуги, при цьому вони оплатили всі платіжки і навіть покрили невелику частку боргів.

Втім загалом станом на кінець квітня заборгованість населення Львівської області сягнула трохи більше 3 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,96 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 620,7 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 225,7 млн грн.

Також 160,6 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 134,9 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 30,2 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що станом на кінець лютому заборгованість за комунальні послуги на Львівщині була дещо більшою – 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то станом на жовтень борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

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