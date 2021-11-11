У Львові відкриють вхід у річку Полтву

У Львові у трамвайному депо Lem Station, що на вул. Сахарова завершують реконструкцію входу у річку Полтву. Станом на зараз вже закінчують санацію колектора, що проходить під депо та відновлюють сходи. Про це Львівському порталу повідомив головний виконавчий директор Lem Station Михайло Лемак.

Як розповів у коментарі Львівському порталу головний виконавчий директор Lem Station Михайло Лемак, у листопаді планують реконструкцію 2-ї черги об’єкту, в яку входять центральний та правий ангар, а також площі, поруч з ангарами, де є спуск до притоки Полтви та яка згодом стане відкритим громадським простором.

Після завершення реконструкції, вхід до притоки Полтви буде закрито спеціальним броньованим склом, через яке можна буде оглянути як зараз виглядає підземна річка.

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«Спуск до середини буде можливим тільки для акредитованих осіб та за узгодженням з міськими установами, що відповідають за безпеку міського колектора», – додає він.

За словами Михайла Лемака, завершити реконструкцію цієї частини планують восени наступного року, а ревіталізацію всього об’єкту завершити у травні 2023 року.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook львівський дигер Андрій Риштун, незабаром кожен охочий зможе побачити Полтву на власні очі. Окрім відновлених стінок колектора та сходів тут встановлять скляний люк, який закриватиме вхід та обладнають прохід підсвіткою. То ж Полтвою можна буде милуватися як з поверхні, так і спустившись вниз.

«В той час, як Львівводоканал закриває входи у Полтву бетонними блоками, Lem Station – відкриває. Вони за власний кошт винайняли підрядника та відреставрували «свою» ділянку колектора», – каже львівський дигер.

Станіслав Лем був крутим футурологом, додає Андрій Риштун, а Lem Station є його гідним послідовником.

«Як Вам ідея поставити в Полтву теплові помпи та обігрівати ними місто? Lem Station провели моніторинг температури води в Полтві за останні пів року. Вона становить 14 градусів. А це дуже і дуже багато», – зазначає дигер.

Також зауважує, що щодня гігакалорії стічних вод гріють ґрунт навколо колектора. А могли б, з його слів, обігрівати лікарні та школи.

«Ви тільки не подумайте, що вони пропонують закачувати Полтву у батареї. Теплова помпа це безпечно та сучасно. Мене часто запитують: «скільки ще простоять підземні колектори міста?». Я не беруся давати фатальні прогнози. Проблемні ділянки є як от на Князя Романа чи під вулицею Брюховицькою. Але все це ще можна відремонтувати. Було б бажання», – додає він.