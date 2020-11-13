Як виглядатиме старе трамвайне депо після другої черги реконструкції

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив ТзОВ «Лем Стейшн» другу чергу реконструкції старого трамвайного депо на перехресті вул. Сахарова – Вітовського. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 13 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

«Лем Стейшн» затвердили містобудівні умови на реконструкцію частини нежитлової будівлі, де розташовується ремонтний цех, майстерні служби колії, а також будівлі з прохідною. Ці приміщення на вул. Д. Вітовського, 57 мають перетворити на інноваційно-креативний простір.

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«Родзинкою другого етапу стане перетворення великого подвір’я колишнього трамвайного депо у площу Станіслава Лема. Це означає, що територія, яка наразі перебуває за парканом, стане відкритою. Безпечнішою також стане трамвайна зупинка, адже з неї можна буде вийти не на вузький тротуар, а на широку площу з виходами в кілька напрямків», – зазначається на офіційній сторінці «Лем Стейшн» у Facebook.

Зазначимо, що інноваційно-креативний простір на місці трамвайного депо ТзОВ «Лем Стейшн» створює у межах інвестиційного конкурсу. Всі приміщення, які є у комунальній власності, компанія отримує в оренду на 50 років і власним коштом проведе у них реконструкцію. Лише після того, як хоча б одну з відновлених будівель здадуть в експлуатацію, «Лем Стейшн» почне платити до бюджету Львова фіксовану орендну плату.

Як відомо, наприкінці січня 2020 року мерія погодила першу чергу реконструкції будівель трамвайного депо на вул. Вітовського, 57 та на вул. Братів Тимошенків, 4.

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Візуалізація: ЛМР