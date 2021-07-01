У Львівській митниці розповіли, працівники яких постів найменш схильні до хабарів

По завершенню антикорупційної перевірки у Львівській митниці вважають, що працівники двох митних постів на території області є найменш толератними до корупції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Наприкінці квітня на колишній Галицькій митниці стартувала антикорупційна перевірка працівників. Кожен мав скласти три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); на благонадійність.

Саме антикорупційне тестування на Львівщині тривало до початку травня. Лише вдало склавши такі іспити, митників мали знову зарахувати на роботу за контрактом із 6-місячним випробувальним терміном.

Як уточнили Львівському порталу, загалом тестування на Львівщині пройшли 857 митників. Втім скільки працівників провалили іспити і підлягають звільненню, у Львівській митниці не розповіли.

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Водночас уникнути антикорупційного тестування вдалося 80 митникам (10%) через хворобу інші поважні причини. Детальніше про ці поважні причини на Львівській митниці теж не говорять.

Всі ці 80 митників матимуть змогу скласти іспити разом із тими колегами, які показали негативний результат під час тесту на знання митного й антикорупційного законодавства та тесту на загальні здібності.

Натомість митників-«відмінників» за результатами перевірки залучили до роботи на двох постах: в аеропорту «Львів» та в Раві-Руській. Всі вони отримали найвищі бали за результатами тестувань та «продемонстрували нульову толерантність до корупції».

«В аеропорту «Львів» та на митному посту «Рава-Руська» запроваджено експеримент «Нове обличчя митниці». Саме там до роботи залучені фахівці, які отримали найвищі бали за результатами тестувань та продемонстрували нульову толерантність до корупції», – кажуть у Львівській митниці.

Що цьому передувало

Навесні на Львівщині виник митний скандал. Польські митники виявили масштабну контрабанду сигарет, яку пропустили через пункт пропуску «Краківець» їхні українські колеги. У сховках мікроавтобуса вони знайшли 24 тисячі пачок цигарок.

Саме після цього випадку тодішній очільник Галицької митниці Андрій Колобродов анонсував антикорпупційну перевірку серед підлеглих.

Крім того, на початку квітня РНБО ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів. Паралельно почалась «зачистка» й на митниці: більше сотні митників відсторонили від роботи, при цьому 46 із них – це працівники Галицької митниці. Втім уже в червні всі вони повернулися на свої посади. У Держмитслужбі обіцяють перевірити цих 46 службовців на поліграфі.

Повернення Львівської митниці

До кінця 2019 року на Львівщині діяла Львівська митниця ДФС, але вона припинила свою роботу через реорганізацію. Натомість була створена Галицька митниця, до складу якої увійшли відразу три області: Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Втім наприкінці 2020 року стартувала реорганізація вже новоствореної Галицької митниці, аби відділити Львівську митницю як окремий підрозділ, зона діяльності якого поширюватиметься виключно на територію Львівщини. Власне тепер цей процес повністю завершився й Львівська митниця з 1 липня відновила свою роботу як окрема юридична особа.

Також 29 червня на Львівську митницю прийшов новий керівник. Ним став 39-річний киянин Ілля Ніжніков, який до цього очолював управління боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України.

До цього тодішньою Галицькою митницею керував колишній працівник СБУ Андрій Колобродов. На цій посаді він пробув три місяці. Попередником Колобродова був Сергій Корчак, відтак загалом протягом 2020 року Галицька митниця мала трьох нових очільників.

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