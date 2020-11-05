Галицька митниця припинила існування через реорганізацію

Унаслідок реорганізації припинено існування Галицької митниці, у підпорядкуванні якої окрім Львівщини були Тернопільщина та Івано-Франківщина. Про це зазначається на Facebook-сторінці митниці.

«Повідомляємо, що на виконання вимог пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби» та наказів Держмитслужби від 19 жовтня 2020 року № 460 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби як відокремлених підрозділів» та від 27 жовтня 2020 року № 480 «Про реорганізацію територіальних органів Держмитслужби» розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби», – зазначається у опублікованій інформації.

При цьому наголошується, що 30 жовтня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис щодо рішення про припинення Галицької митниці Держмитслужби як юридичної особи внаслідок її реорганізації.

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У Галицькій митниці Zaxid.net розповіли, що відповідно до реорганізації припинено діяльність Галицької митниці, яка була окремою юридичною структурою та діяла в межах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, натомість буде утворено відокремлений підрозділ Держмитслужби – Львівську митницю, зона діяльності якої буде виключно у межах Львівської області, як це було до 2019 року.

Раніше Львівський портал інформував про те, що 23 жовтня було звільнено з посади очільника Галицької митниці Володимира Цабака.

Нагадаємо, торік у листопаді Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об’єднали в Галицьку. Керувати Галицькою митницею призначили Володимира Цабака.

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