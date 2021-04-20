На Львівщині стартує антикорупційна перевірка митників. Деталі

Із вівторка, 20 квітня, на Галицькій митниці розпочинається перевірка працівників на благонадійність та на рівень кваліфікації. Тестування на Львівщині триватиме 12 днів. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

В Україні взялись перевіряти всі структурні підрозділи Держмитслужби. На Галицькій митниці, яка охоплює Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, перевірку пройдуть 955 працівників. Це є третя митниця в Україні за найбільшою кількістю працівників, яких чекатиме тестування.

У Держмитслужбі наголошують, що таким чином хочуть знизити корупційні фактори, підвищити рівень ефективності митних органів, а також ввести систему матеріальних стимулів та забезпечити прозоре просування працвників по службі.

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Скількох саме перевірять митників на Львівщині, поки не уточняють, проте відомо, що тестування загалом триватиме 12 днів. У вівторок, 20 квітня, тести складатимуть перші сім митників.

«Кожен зі співробітників протягом одного дня має скласти три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); на благонадійність. Тестування має виявити поточний рівень підготовки персоналу, що стане основою для подальшої реалізації кадрової складової реформи», – кажуть на митниці.

Тестування проводитимуть комісії, до складу яких увійшли посадовці митниці, що вже попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність. Також як незалежні спостерігачі залучені представники міжнародних організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги.

Після успішного тестування митників знову зараховують на роботу за контрактом із 6-місячним випробувальним терміном.

Зазначимо, нещодавно на Львівщині виник митний скандал. Польські митники виявили масштабну контрабанду сигарет, яку пропустили через пункт пропуску «Краківець» українські митники. У сховках мікроавтобуса вони знайшли 24 тисячі пачок цигарок. Після цього випадку новий очільник Галицької митниці Андрій Колобродов анонсував антикорпупційну перевірку серед підлеглих.

Також на початку квітня РНБО ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів, серед них – двоє львів’ян. Паралельно почалась «зачистка» й на митниці: більше сотні митників відсторонили від займаних посад, при цьому 46 із них – це працівники Галицької митниці.

Додамо, що експертну й організаційну підтримку в тестуванні українських митників надають Національне агентство України з питань державної служби, Посольство США та Представництво Міжнародної Організації з Міграції в Україні, фахівці Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), Програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), Команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів України та Державній митній службі України.

Нагадаємо, до кінця 2019 року на Львівщині діяла Львівська митниця ДФС, яка припинила свою роботу через реорганізацію. Натомість була створена Галицька митниця, до складу якої увійшли Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Втім зараз знову відбувається реорганізація Галицької митниці, аби відділити Львівську митницю як окремий підрозділ, зона діяльності якого поширюватиметься виключно на територію Львівщини.

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