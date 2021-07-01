Митники розпочали свою роботу у новому форматі. Віднині, 1 липня, на Львівщину знову повернулась Львівська митниця, а попередню юридичну особу, Галицьку митницю, ліквідували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Із 00:00 год. четверга, 1 липня, на Львівщині почала працювати як єдина юридична особа Львівська митниця, зона діяльності якої поширюється виключно на територію області.

Зазначимо, що до кінця 2019 року на Львівщині діяла Львівська митниця ДФС, але вона припинила свою роботу через реорганізацію. Натомість була створена Галицька митниця, до складу якої увійшли відразу три області: Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Втім наприкінці 2020 року знову стартувала реорганізація Галицької митниці, аби відділити Львівську митницю як окремий підрозділ, зона діяльності якого поширюватиметься виключно на територію Львівщини. Власне тепер цей процес повністю завершився й Львівська митниця вже відновила свою роботу як окрема юридична особа.

Реклама партнерів

Водночас у Львівській митниці кажуть, що перехід на новий формат і структуру пройшов успішно, всі підрозділи працюють у штатному режимі, жодних затримок митного оформлення немає.

«Функціонування митних органів у форматі єдиної юридичної особи є розповсюдженою європейською практикою та передбачає оптимізацію адміністративних, кадрових та багатьох інших ресурсів. Відтепер митниця стане більш орієнтованою на високі технології та зручний сервіс для підприємців та громадян, а нові працівники, які пройшли тестування з питань кваліфікації та благонадійності, зможуть ефективно протидіяти контрабанді та іншим порушенням митного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Передісторія

Навесні на Львівщині виник митний скандал. Польські митники виявили масштабну контрабанду сигарет, яку пропустили через пункт пропуску «Краківець» їхні українські колеги. У сховках мікроавтобуса вони знайшли 24 тисячі пачок цигарок.

Після цього випадку тодішній очільник Галицької митниці Андрій Колобродов анонсував антикорпупційну перевірку серед підлеглих.

Перевіряти працівників Галицької митниці почали наприкінці квітня. Кожен мав скласти три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); на благонадійність.

Лише вдало склавши такі іспити, митників мали знову зарахувати на роботу за контрактом із 6-місячним випробувальним терміном.

Скількох саме митників перевірили на Львівщині, у відомстві не уточняють, проте відомо, що антикорупційне тестування на Львівщині тривало до початку травня.

Разом із тим на початку квітня РНБО ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів. Паралельно почалась «зачистка» й на митниці: більше сотні митників відсторонили від роботи, при цьому 46 із них – це працівники Галицької митниці. Втім уже в червні всі вони повернулися на свої посади. У Держмитслужбі обіцяють перевірити цих 46 службовців на поліграфі.

Наприкінці червня на Львівську митницю також прийшов новий керівник. Ним став 39-річний киянин Ілля Ніжніков, який до цього очолював управління боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.