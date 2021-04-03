Двоє львів’ян потрапили у ТОП-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

У п’ятницю, 2 квітня, Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на своєму засіданні запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як «Вова Морда».

Ввечері про запровадження санкцій повідомив і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вперше в історії України, запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Зеленський уточнив, що «це перша десятка, але точно не остання». Проте імен контрабандистів не назвав.

«За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці», – повідомив глава держави.

Крім того, за словами президента, було відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів. А ще ми готують законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

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Як пише Українська правда з посиланням на поінформоване джерело в РНБО, крім цих 10 людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній включно із Росспівробітництвом.

Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу “Минай”)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)

Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом «Вова Морда»).

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