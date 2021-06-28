Львівських митників, відсторонених після рішення РНБО, перевірять на поліграфі

Працівники митниці, які були відсторонені від роботи через можливі контакти з особами, на яких РНБО наклало персональні санкції, пройдуть перевірку на поліграфі. Зокрема, йдеться про 46 львівських митників, які раніше попри відсторення повернулися на посади. Про це повідомив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов, повідомляє пресслужба органу.

Таким чином у ДМС прокоментували інформацію про повернення до виконання службових обов’язків після рішення РНБО про їх відсторення. Зазначається, що 2 та 15 квітня 2021 року на засіданнях РНБО було оприлюднено перелік суб’єктів, підозрюваних у контрабанді та порушеннях митних правил, щодо яких наклали санкції.

Як інформують у ДМС, тоді ж були розпочаті дисциплінарні провадження щодоо можливих контактів митників із представниками компаній і фізичними особами із санкційного списку. На час дисциплінарних процедур майже 200 співробітників митниць були відсторонені від виконання службових обов’язків з метою позбавити їх можливості впливати на збір документів, які б підтверджували такі контакти.

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На сьогодні дисципліннарні розслідування майже завершені, а не пускати посадовців до роботи у Держмитслужби немає підстав.

«З 1 липня нормативно-правова ситуація зміниться, митниця починає працювати як єдина юридична особа. В рамках реорганізації 70% працівників переводяться в нову структуру на контрактній основі з піврічним випробувальним терміном. Контракт, з одного боку, передбачає підвищення базових ставок заробітної плати для митників. З іншого боку, контракт передбачає жорсткі механізми контролю, найважливіший з яких – перевірка на доброчесність шляхом застосування поліграфу та моніторингу способу життя митника», – прокоментував Владислав Суворов.

Зазначимо, що першими перевірку пройдуть якраз відторонені працівники митної служби. Проходитимуть перевірку на двох поліграфах, які 24 червня Держмитслужба отримала від Посольств США в Україні.

Нагадаємо, на початку квітня РНБО відсторонила від посад понад 100 працівників митниці в різних областях через можливу причетність до контрабанди та корупції. Серед них – 46 працівників Галицької митниці.

Нещодавно відсторонені львівські митники повернулися до роботи.

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