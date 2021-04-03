Після засідання РНБО 46 працівників Галицької митниці відсторонили від роботи

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 2 квітня, понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад через можливу причетність до контрабанди та корупції. Серед них – 46 працівників Галицької митниці. Про це інформує Держмитслужба.

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – йдеться у повідомленні.

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

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В Одеській митниці – 22 працівника;

У Закарпатській – 23 працівника;

У Київській – 8 працівників;

У Волинській – 23 працівника;

У Галицькій – 46 працівників;

У Буковинській – 3 працівника.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як Вова Морда.

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