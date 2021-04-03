ОСТАННІ НОВИНИ

Після засідання РНБО 46 працівників Галицької митниці відсторонили від роботи

Вероніка Рой

|

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 2 квітня, понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад через можливу причетність до контрабанди та корупції. Серед них – 46 працівників Галицької митниці. Про це інформує Держмитслужба.

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені  сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – йдеться у повідомленні.

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

Реклама партнерів
  • В Одеській митниці – 22 працівника;
  • У Закарпатській – 23 працівника;
  • У Київській – 8 працівників;
  • У Волинській – 23 працівника;
  • У Галицькій – 46 працівників;
  • У Буковинській – 3 працівника.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як Вова Морда.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...