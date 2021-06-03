Віталій Шабунін: «Рада правками знищила систему електронного декларування»

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін про скандальні правки у закон про е-декларування, що унеможливлює покарання за брехню та може призвести до скасування безвізу України із ЄС:

«Терміново! Щойно РАДА фактично знищила систему електронного декларування (відкорегувавши правками президентський законопроект #4651)!

Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!).

Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого – вказати, що член сім’ї відмовився надати дані.

В такій редакції законопроект робить ЩЕ ГІРШЕ, НІЖ БУЛО ДО ЦЬОГО. Сподіваюся, що Зеленський його ветує.

Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією.

Іншою правкою 59 Олексія Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.

Відповідає за цей корупційний тероризм – спікер Дмитро Разумков, який є режисером цієї історії.

Так само, Разумков організував зимове голосування за відновлення декларування без покарання тюрмою за брехню в ньому.

Вже найближчим часом побачимо чи підтримає цю корупційну змову Володимир Зеленський.

До речі, нагадую депутатам і Разумкову, що ефективна система ел.декларування була однією з ключових умов отримання Україного безвізу з ЄС».

Як відомо 3 червня 2021 року нардепи 307 голосами схвалили в цілому законопроєкт №4651, повернувши покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, але з поправками, які пом’якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

За умисно неправдиве декларування посадовцям може загрожувати штраф, громадські роботи або обмеження волі до 2 років, якщо невідповідність задекларованого з реальними доходами складає від 1,1 млн до 4,5 млн грн.

Якщо невідповідність перевищує 4,5 млн грн, передбачене позбавлення волі терміном до 2 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після його скасування.

Скандальне подання про скасування відповідальності у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. У Євросоюзі назвали таке рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу, але винні досі не понесли відповідальності.

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