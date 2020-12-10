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У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою

Андрій Котенський

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У Євросоюзі вважають рішення Верховної ради, яким повернули відповідальність посадовців за брехню в деклараціях, недостатнім кроком у ситуації, що виникла після скандального рішення Конституційного суду. Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас під час онлайн-дискусії, пише Європейська правда.

 

«ЄС чітко висловив свою позицію щодо закону, який ухвалила Верховна рада для відновлення відповідальності за неправдиве декларування активів. Ми визнали, що це є кроком у реагуванні на рішення Конституційного суду, але цього недостатньо для відновлення стримуючого ефекту системи декларування, і це треба доопрацювати», – зазначив Матті Маасікас.

Позиція ЄС, про яку нагадує посол, була оприлюднена напередодні у комюніке Єврокомісії після онлайн-зустрічі з представниками уряду України, у якому, серед іншого, йшлося про необхідність вирішувати ситуацію, що виникла у зв’язку з рішенням Конституційного суду.

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У комюніке також зазначили, що ЄС готовий допомогти Україні у пошуку виходу із ситуації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 4 грудня Верховна Рада України повернула відповідальність за недостовірне декларування посадовцями.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі назвали рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу.

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