Сovid-лікарні Львова заповнені на 65%

Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачили для лікування хворих на коронавірус, станом на ранок 1 квітня зайнятими є 65%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у міських медичних закладах, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1578 ліжок. Станом на сьогоднішній ранок, 1 квітня, на лікуванні перебуває 1031 пацієнт (з них у 962 підтверджено коронавірусну хворобу, 65 – в реанімації, ще 29 підключено до штучної вентиляції легень). Тож вільними залишаються 547 ліжок.

До слова, за останню добу до лікарень по місту госпіталізували 83 особи, виписали – 48.

У стаціонарах області зараз перебуває 3 218 (71,64 %) хворих. З них 230 перебувають у реанімаціях, ще 72 підключені до апаратів ШВЛ.

Реклама партнерів

За останню добу на Львівщині виявили 1 141 випадок коронавірусу. Серед усіх нових хворих 465 осіб – це львів’яни.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.