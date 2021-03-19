На Львівщині кожен другий ПЛР-тест на COVID – позитивний, – ЛОДА

Кожен другий ПЛР-тест на коронавірус, що проводиться зараз у Львівській області, є позитивним. Про це 19 березня під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.
Він наголосив, що в останні дні епідситуація на Львівщині – напружена. Щодня до Львівського обласного лабораторного центру надходить до 2 тисяч зразків на обстеження методом ПЛР
«Цього тижня ми тричі перетнули позначку тисячу випадків. Хочу відзначити, що щодобово у Львівський лабораторний центр надходить від 1,5 тисячі до 2 тисяч зразків на обстеження методом ПЛР. Черг і проблем з обстеженням немає. Ми бачимо, що фактично кожен другий зразок, який виконує лабораторія, позитивний», – каже Орест Чемерис.
За його словами, про погіршення епідситуації свідчить тенденція госпіталізації.
«Фактично цілий тиждень ми йде на показниках 225 госпіталізацій щодобово – це багато. Якщо взяти лютий – тоді ми госпіталізовували близько 100 пацієнтів. Тобто число зросло вдвічі. Зараз ми отримуємо більше 100 викликів «швидких» щодня до хворих на коронавірус та з підозрою на нього. Цієї доби зафіксували антирекорд викликів – їх було 123. З них – 80 пацієнтів госпіталізували у лікарні», – інформує посадовець.
Він додав сьогодні найбільше хворих виявляють у Львівському, Дрогобицькому та Яворівському районах.
Станом на ранок у лікарня Львівщини перебуває 2400 пацієнтів. З них 203 знаходяться в реанімації, 52 – на апаратах ШВЛ. Загалом завантаженість ліжкової мережі становить 56,26%.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 321,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 275,
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 223,
- у Центрі легеневого здоров’я – 195,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 156,
- у Стрийській міській лікарні – 149,
- у 8 міській лікарін Львова – 145,
- у Стебницькій міській лікарні – 117,
- у 1 міській лікарні Львова – 110,
- у 5 міській лікарін Львова – 94,
- у Рудківській лікарні – 87,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 73,
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 70,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 66,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 64,
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 50,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 48,
- у Буській центральній районній лікарні – 38,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 37,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 33,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 33,
- у 1-му пологовому будинку – 30,
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 30;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 23.
Нагадаємо, протягом четверга, 18 березня, на Львівщині виявили 1140 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Це найбільша кількість випадків, виявлених за добу в області.
Через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня, Львів йде на жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.
У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.
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Вероніка Рой